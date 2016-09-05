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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 09:41 BJT

标题新闻：澳洲第二季企业库存经季节调整增长0.3%，路透调查预估为增长0.4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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