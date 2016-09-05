《汇市简讯》澳元兑美元有良好买需，之前澳洲公布数据良好

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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* 澳洲第二季企业获利较前季增长6.9%(路透调查预估为增长2.0%)
* 澳洲第二季企业库存增长0.3%，略低于预估的增长0.4%
* 澳元兑美元略高于0.7580，因数据应利好周四公布的第二季GDP结果
* 阻力位在0.7615/25，为周五高位和21日移动均线会聚处
* 亚洲市场人气正面，除日本外亚洲股指和日股均涨逾1%
* 波动性较低，澳元可能受益于套利交易需求
(完)
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路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。