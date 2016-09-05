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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 09:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元有良好买需，之前澳洲公布数据良好

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* 澳洲第二季企业获利较前季增长6.9%(路透调查预估为增长2.0%)

* 澳洲第二季企业库存增长0.3%，略低于预估的增长0.4%

* 澳元兑美元略高于0.7580，因数据应利好周四公布的第二季GDP结果

* 阻力位在0.7615/25，为周五高位和21日移动均线会聚处

* 亚洲市场人气正面，除日本外亚洲股指和日股均涨逾1%

* 波动性较低，澳元可能受益于套利交易需求

(完)

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