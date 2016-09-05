全球金市：金价持稳，此前美国非农就业数据逊于预期

美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓 。

不过，美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息 。

华尔街大型银行业者仍押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息一次，最有可能的升息时点为12月；此前公布的8月就业数据表现不济，平息了最快9月升息的传言 。

亚洲实货金需求上周稍见好转，因金价修正促使消费者为即将到来的庆典和结婚旺季购金，印度贴水收窄至三个月最小。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，至8月30日为止的一周，对冲基金和资产管理公司削减其COMEX期金看涨押注至近三个月最低。(完)

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