全球金市：金价持稳，此前美国非农就业数据逊于预期

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓 。
不过，美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息 。
华尔街大型银行业者仍押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息一次，最有可能的升息时点为12月；此前公布的8月就业数据表现不济，平息了最快9月升息的传言 。
亚洲实货金需求上周稍见好转，因金价修正促使消费者为即将到来的庆典和结婚旺季购金，印度贴水收窄至三个月最小。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，至8月30日为止的一周，对冲基金和资产管理公司削减其COMEX期金看涨押注至近三个月最低。(完)
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路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。