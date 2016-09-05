《中国新债预测》国开行一年债利率均值2.12%，10年收益率3.11%

* 招标品种：国开行1/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：30亿元；10年：70亿元 * 招标时间：9月6日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：2.03%-2.16%；3.08%-3.15% * 预测均值：2.12%；3.11% 路透上海9月5日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一年和10年两期债。路 透调查显示，近日现券波动不大，10年期品种定位有望接近二级水平，预测均值落在3.11% ；相对来说，资金面及临时需求等变化对一年国开债影响稍多，市场略有分歧，利率预测均 值为2.12%。 上海一银行交易员称，近期现券波动不大，10年国开作为主要标志券，与上周相比，明 日新债定位预计不会有太大变化。 国开行上周二招标的10年期增发债中标收益率为3.1135%；农发行今日下午招标的五期 债中，一年和10年中标收益率分别为2.1521%和3.1765%。 与10年期品种不同，交易员对与短期资金面关联度更大的一年国开债分歧稍明显，最低 给出2.03%，最高则接近今日农发同期限新债定位。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和10年期 品种的最新收益率为2.2952%和3.1867%；交易员并透露，二级市场上，明日10年国开的增发 标的券160313最新成交在3.1375%。 明日招标新债中，一年期债为国开行今年第14期固息债，可追加发行7亿元，用于商业 银行柜台分销；10年期则为该行今年第13期 的增发债，票面利率3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第14期新发债和第13期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 1年：30亿元；10年：70亿元 追加发行上限 1年：7亿元 期限/计息方式 1/10年固息 招标时间 1/10年：9月6日9:30-10:30 1年期追加发行时间:11:00至11:10 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 1年：9/12；10年：9/8 起息日 1年：9月12日；10年：8月25日 分销期 1年：9/7-9/12；10年：9/7-9/8 上市日 1年：9/14；10年：9/12 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；10年：0.15% --------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)