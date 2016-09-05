更新版 1-日本数据：7月实质薪资增幅仍近六年高位，但部分拜物价下滑所赐

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
受薪者名义现金所得7月增加1.4%，增幅同于前一个月，且为3月以来最高。
尽管7月实质薪资增长强劲，但服务业活动8月重陷萎缩，服务业企业连续第三个月裁员。
“我认为就业情况并不像服务业PMI调查数据所显示的那样疲弱，薪资增长也不像数据所显示的那样强劲，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi表示。
“实际或许处于中间水平。”
尽管首相安倍晋三采取了大胆的货币宽松政策、财政支出及结构性改革，但一直未能让经济摆脱通缩。
薪资上涨及支出增长虽然是安倍经济学成功的关键，但低物价放大了的薪资增长，可能无法刺激民间消费。民间消费仍然疲软。
7月特别加给跳增4.2%，6月修正后为增长3.6%。由于特别加给通常金额较少，因此即便是微小的变动都可能造成较大的百分比变动。
以下为7月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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7月 7月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 373,808 +1.4
每月薪资 260,658 +0.3
-经常性薪资 241,518 +0.4
-加班工资 19,140 -1.8
-特别加给 113,150 +4.2
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员工人数(百万人)
整体人数 49.029 +2.1
一般雇员 34.119 +2.2
兼职员工 14.910 +1.5
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欲浏览完整表格，请点选厚生劳动省网站：
(完) (编译 郑茵/李爽 审校 白云/龚芳)
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