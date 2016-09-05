更新版 1-日本数据：7月实质薪资增幅仍近六年高位，但部分拜物价下滑所赐

受薪者名义现金所得7月增加1.4%，增幅同于前一个月，且为3月以来最高。

尽管7月实质薪资增长强劲，但服务业活动8月重陷萎缩，服务业企业连续第三个月裁员。

“我认为就业情况并不像服务业PMI调查数据所显示的那样疲弱，薪资增长也不像数据所显示的那样强劲，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi表示。

“实际或许处于中间水平。”

尽管首相安倍晋三采取了大胆的货币宽松政策、财政支出及结构性改革，但一直未能让经济摆脱通缩。

薪资上涨及支出增长虽然是安倍经济学成功的关键，但低物价放大了的薪资增长，可能无法刺激民间消费。民间消费仍然疲软。

7月特别加给跳增4.2%，6月修正后为增长3.6%。由于特别加给通常金额较少，因此即便是微小的变动都可能造成较大的百分比变动。

以下为7月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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7月 7月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 373,808 +1.4

每月薪资 260,658 +0.3

-经常性薪资 241,518 +0.4

-加班工资 19,140 -1.8

-特别加给 113,150 +4.2

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员工人数(百万人)

整体人数 49.029 +2.1

一般雇员 34.119 +2.2

兼职员工 14.910 +1.5

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