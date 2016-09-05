香港个股：联合光伏拟与联合国开发计划署推动熊猫太阳能发电站建设

路透香港9月5日 - 招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏 称，与联合国开发计划（UNDP）签订一份谅解备忘录，拟推动熊猫太阳能发电站建设。

联合光伏上周五晚间的公告称，除了建造熊猫太阳能发电站之外，双方还将在推广清洁能源与可持续发展理念及在青少年参与以及国际经验交流上合作。

该公司并称，集团已采取措施促进绿色能源的使用，其中涉及与联合国以及中美太阳能行业的其他领先企业合作建造熊猫太阳能发电站。

根据熊猫太阳能发电站计划，预计第一座熊猫太阳能发电站将落地中国，而更多的熊猫太阳能发电站将以二十国集团(G20)成员为落脚点，于全球选定地区进行建设，旨在为可持续发展及抗击气候变化提供绿色能源。

UNDP为联合国从事发展的全球网络，在众多方面作为联合国在国家层面的运作部门，与许多国家的合作伙伴一起促成可持续发展目标。

联合光伏周一早盘初段曾涨9%，香港时间10:10，该股升7.46%，报0.72港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)