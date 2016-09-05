版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 10:14 BJT

日本已公布经济指标--2016/9/5

经济指标                 时间     最新数据         前月/前季数      下次公布时间     预估值
                                                                         据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第二季         0.0%  p            +0.5%  r        9月7日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      8月        -0.4%               -0.4%           9月29日         --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      7月        -0.5%               -0.4%           9月29日         --
 工业生产(m/m)                         7月         持平  p            +2.3%  r        9月14日         --
 失业率                                7月         3.0%  @             3.1%  @        9月29日         --
 贸易收支(亿日圆)                      7月    顺差5,135           顺差6,928           9月20日         --
 所有家庭实质支出(y/y)                 7月        -0.5%               -2.2%           9月29日         --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐