台湾汇市：台币早盘随亚币劲升，因美元走弱外资汇入及台股大涨

路透台北9月5日 - 台币兑美元 周一早盘劲升。交易员表示，在国际美元走弱、外资汇入及台股大涨带动下，台币脱离上周区间盘整格局，升幅明显扩增；且在海外无本金交割远期外汇(NDF)折价亦明显扩增，显示海外市场亦看升台币，更加重台币升值力道。

他们指出，由于美国上周五公布非农业就业不如预期，促使美元走弱，早盘亚币中除日圆走低外，包括韩元和新币均走升，尤其是韩元升幅较大，带动台币进一步攻高，加上外资转趋卖美元，台币早盘升破31.600整数价位。

〞整个亚币都升值，资金又有涌入亚洲的迹象，外资也偏卖美元，但股市大涨对台币影响比较大。〞一位大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，因美国公布非农数据不如预期，惟中国公布的PMI数据表现不错，带动亚币走高，且外资卖汇力道增强、韩元劲扬，台币在外资汇入和韩元等亚币劲升两股力道拉抬下，呈劲升走势，料短线有机会往上攻31.500整数价位。

但他表示，美国非农业数据虽不佳，但市场估美国FED今年还是有可能升息一次，接下来须观察美国联准会官员未来对升息的发言，〞美国今天放假，真正的状况要看礼拜二上班后，看看FED官员会说些什么。〞

财新/Markit周一联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI) 较前月上升0.4个点至52.1；当月综合PMI受制造业拖累微幅回落至51.8，上月为51.9。

本地时间10:31，韩元兑美元 报1,108.0，上日收在1,117.2；台股加权指数 上涨1.00%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增，显示海外市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.462/31.482，上日收在31.570。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.500-31.680。

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