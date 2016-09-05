企业并购：德利迅达牵头财团洽购数据中心运营商Global Switch股权

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦9月4日 - 英国富豪鲁本(Reuben)兄弟拥有的数据中心运营商Global Switch周日表示，母公司正与亚洲投资者组成的财团就出售股权进行磋商。
星期日泰晤士报报导，鲁本兄弟计划以50亿英镑(67亿美元)出售Global Switch半数股权，与中国企业德利迅达牵头财团的谈判已进入深入阶段。该财团还包括国营中国航空工业集团的一个民间金融子公司。
报导表示，包括英国前外相黎夫金在内的多名英国政界资深人士，对这笔交易可能给英国带来安全风险表示担忧。
Global Switch在欧洲与亚洲进行数据中心的开发与运营。这类数据中心为客户提供信息技术(IT)服务器(伺服器)的储放服务，客户包括政府组织、金融机构与电信企业。
Global Switch在声明中表示，母公司Aldersgate Investments Limited正与“一个由优质亚洲民间部门投资者组成的财团，进行潜在投资”会谈。
Global Switch表示，这项可能的交易并没有安全相关的问题。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。