企业并购：德利迅达牵头财团洽购数据中心运营商Global Switch股权

路透伦敦9月4日 - 英国富豪鲁本(Reuben)兄弟拥有的数据中心运营商Global Switch周日表示，母公司正与亚洲投资者组成的财团就出售股权进行磋商。

星期日泰晤士报报导，鲁本兄弟计划以50亿英镑(67亿美元)出售Global Switch半数股权，与中国企业德利迅达牵头财团的谈判已进入深入阶段。该财团还包括国营中国航空工业集团的一个民间金融子公司。

报导表示，包括英国前外相黎夫金在内的多名英国政界资深人士，对这笔交易可能给英国带来安全风险表示担忧。

Global Switch在欧洲与亚洲进行数据中心的开发与运营。这类数据中心为客户提供信息技术(IT)服务器(伺服器)的储放服务，客户包括政府组织、金融机构与电信企业。

Global Switch在声明中表示，母公司Aldersgate Investments Limited正与“一个由优质亚洲民间部门投资者组成的财团，进行潜在投资”会谈。

Global Switch表示，这项可能的交易并没有安全相关的问题。(完)