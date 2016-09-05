韩国金融市场：韩元和韩股上扬，因美联储9月升息可能性下降

韩进海运(Hanjin Shipping) 周一恢复交易，股价触及30%的跌停板，因该 公司仍难以控制倒闭后的余波。 电池厂商三星SDI 开盘价创出10周低点，受获利担忧拖累，之前该公司的 主要客户三星电子 宣布因电池起火隐患召回盖乐世(Galaxy)Note 7手机。 上涨股家数超过下跌股，上涨股为478只，下跌股为324只。 三年期韩债期货9月合约 上涨0.04点至110.77。 0208GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,109.3 1,117 日圆/韩元 10.6675/44 10.7244 韩国公债期货 * 110.77 110.73 韩国综合股价指数 2,055.58 2,038.31 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/王颖/汪红英；审校 陈宗琦/杜明霞/白云)