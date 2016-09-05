基金产业：投资者不再紧抱现金，银行股重获青睐--美银美林

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦9月2日 - 美林美银周五表示，投资者在最近一周将数以十亿计美元现金，投向债券型基金和股市，尤其是银行股。
美林美银并称，贵金属基金的一周资金流出量为一年来最大，因市场对美国年底前升息的预期走强。
在截至8月31日止当周，流入新兴市场债券型基金的资金触及纪录水准；同时欧洲股票型基金则是创下连续30周资金流出的纪录。
金融股票型基金吸金12亿美元，为10个月来最大资金流入规模，不过美银美林警告，美债收益率曲线顽强地趋平，使得该领域周期性上行趋势未获确认。
截至8月31日止当周，货币市场基金资金流出167亿美元，贵金属基金则流出6亿美元。
美银美林表示，投资人自欧洲股票型基金撤出11亿美元，为连续第30周赎回，不过撤出速度有所放缓。
然总体来看，在美国和新兴市场基金资金带头流入下，股票型基金资金流入18亿美元。
今年迄今，投资人已自发达市场股票型基金撤走1,323亿美元；同时新兴市场股票型基金则流入22亿美元。
在固定收益市场方面，新兴市场债券型基金连续第九周吸引投资，创下纪录高位；不过7亿美元的资金流入是该段时间里最低的。
投资级公司债基金吸金23亿美元，为过去26周来第25周流入；同时政府公债基金连续第八周资金流出。
美林美银表示，债券型基金今年迄金资金净流入1,486亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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