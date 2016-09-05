台湾债市：10年券殖利率早盘陷整理，美国升息预期降温缓和105/11标债利空

路透台北9月5日 - 台湾10年期公债105/11期 周一早盘暂在0.68%附近狭幅盘整。交易员指出，由于美国非农就业数据不如预期，令近期升高的美国9月升息预期略微降温，并缓和105/11标债利空氛围，带动该殖利率持平整理。

交易员表示，目前台债观望气氛仍旧偏高，市场对台湾央行9月底是否再行降息仍有疑虑，且今年以来市场多数获利已丰，大多倾向持盈保泰，致交投意愿明显降低，105/11殖利率也在0.68%左右窄幅波动。

〞现在台湾已来到降息的十字路口，机率调整到五五波，没有人有把握一定会降息。〞一位大型公股银行交易主管说。

另位大型银行交易主管也称，尽管美国非农就业数据欠佳，市场预料美国9月不会升息，但今日台债买盘表现并不积极，今日料105/11殖利率仍将在0.68-0.69%整理。

美国长期公债收益率周五上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不可能在本月升息。劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加15.1万，不及路透调查的分析师预期的18万增幅。

本地时间10:32，五年券105/8 殖利率升0.15基点至0.5300%，成交4.5亿台币；10年券105/11 发行前交易殖利率跌0.15基点至0.6825%，成交61.5亿台币；至于台股加权指数 则涨1.01%。

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