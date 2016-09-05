路透基点：大连万达寻求6亿美元融资用于芝加哥的地产项目--TRLPC

路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士指出，中国大连万达集团对借债的需求似乎永无止境。该公司寻求贷款6亿美元用于美国芝加哥的一个摩天大楼项目，而不久前刚刚为其他用途通过多轮融资筹集到相当于52.7亿美元的资金。

万达集团已经委托中国民生银行和瑞士信贷安排最新一笔四年期贷款，用于建设造价为9亿美元的Vista大厦项目。这是中国企业在芝加哥的最大规模房地产项目投资。

消息人士称，Vista大厦将作为此次贷款的抵押品，而贷款将很快进入银团阶段。

路透在5月报导称，芝加哥当地的房地产开发商Magellan Development Group也是该项目的投资方之一；两家公司和芝加哥市政府官员在声明中称，建成后Vista大厦将成为芝加哥第三高的大楼。这座95层高的大厦内含公寓和酒店，定于今年夏季动工。

Magellan Development和大连万达的关联企业在4月底完成了建设用地的购买。Vista大厦将位于芝加哥的密西根湖岸附近，内有406个居住单位和200间客房的万达Vista豪华酒店，以及约9,000平方英尺的零售面积。

大连万达正从中资银行筹资最多307.8亿港元(39.7亿美元)，做为其以344.5亿港元将大连万达商业地产股份有限公司私有化的融资。

招商银行将对设于开曼群岛的特殊目的实体(SPV)提供三笔最多达270亿港元的贷款，这些SPV为万达集团财团的成员，该财团已拟将万达商业私有化。另外，CICC Hong Kong Finance (Cayman) Ltd将提供一笔37.8亿港元备用贷款。

大连万达商业地产股份有限公司预计将于9月20日从香港退市。万达集团董事长王健林上个月表示，大连万达商业地产将通过首次公开招股(IPO)或借壳上市在上海股市挂牌。

此外，大连万达还在筹集8亿美元三年期俱乐部贷款。中银香港正在协调该笔融资，Wanda America Investment Holding Co Ltd将提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。