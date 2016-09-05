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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 10:58 BJT

香港个股：碧桂园发行百亿元境内公司债，四、七年期票面利率4.15%和5.65%

路透香港9月5日 - 中国房地产商--碧桂园 周一公布，完成发行总额100亿元人民币的境内公司债券，当中四年和七年期的债券票面利率分别为4.15%和5.65%。

公司的声明称，其中四年期债券发行金额为41.7亿元，七年期债券发行金额58.3亿元。债券主承办商为中信建投及国泰君安。是次发债所得款项将用作为公司部分现有债务再融资及一般营运资本用途。

碧桂园早盘中段股价跌0.26%，报3.89港元；盘中曾涨1.28%至3.95港元的逾15个月新高。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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