香港个股：碧桂园发行百亿元境内公司债，四、七年期票面利率4.15%和5.65%

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港9月5日 - 中国房地产商--碧桂园 周一公布，完成发行总额100亿元人民币的境内公司债券，当中四年和七年期的债券票面利率分别为4.15%和5.65%。
公司的声明称，其中四年期债券发行金额为41.7亿元，七年期债券发行金额58.3亿元。债券主承办商为中信建投及国泰君安。是次发债所得款项将用作为公司部分现有债务再融资及一般营运资本用途。
碧桂园早盘中段股价跌0.26%，报3.89港元；盘中曾涨1.28%至3.95港元的逾15个月新高。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。