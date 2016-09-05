日本股市：日经指数早盘收高1.27%盘中创逾三个月高位，因日圆走软

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
美元兑日圆 迅速跳升回103.74日圆，此前因为非农就业数据不够令人印象深刻而曾经滑落至102.80。
虽然非农就业数据降低了美联储立即升息的希望，但美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息。
“对日本股市而言，在美国股市上涨且日圆贬值后，这件事的结果是正面的，”大和证券策略师Takuya Takahashi说道。
他称，对于日本企业获利将因日圆贬值而逐渐恢复的预期，或许会暂时支撑市场。
保险、银行和出口类股吸引买盘，日本第一生命保险 上涨2.65%，日本财产保险 涨2.97%。
三菱日联金融集团(MUFG) 上涨2.26%，日产汽车 涨1.45%。
另一方面，食品类股表现较差，龟甲万 跌0.61%，味之素 跌0.89%。
同时，TDK 跳涨7.01%，之前该公司称其与东芝 已同意设立合资企业TDK Automotive Technologies，为混合动力车共同开发汽车逆变器。
日本东证股价指数(TOPIX) 早盘收高1.0%至1,354.23点，JPX日经400指数 涨1.01%至12,183.51。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。