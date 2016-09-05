日本股市：日经指数早盘收高1.27%盘中创逾三个月高位，因日圆走软

美元兑日圆 迅速跳升回103.74日圆，此前因为非农就业数据不够令人印象深刻而曾经滑落至102.80。

虽然非农就业数据降低了美联储立即升息的希望，但美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息。

“对日本股市而言，在美国股市上涨且日圆贬值后，这件事的结果是正面的，”大和证券策略师Takuya Takahashi说道。

他称，对于日本企业获利将因日圆贬值而逐渐恢复的预期，或许会暂时支撑市场。

保险、银行和出口类股吸引买盘，日本第一生命保险 上涨2.65%，日本财产保险 涨2.97%。

三菱日联金融集团(MUFG) 上涨2.26%，日产汽车 涨1.45%。

另一方面，食品类股表现较差，龟甲万 跌0.61%，味之素 跌0.89%。

同时，TDK 跳涨7.01%，之前该公司称其与东芝 已同意设立合资企业TDK Automotive Technologies，为混合动力车共同开发汽车逆变器。