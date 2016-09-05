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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 11:09 BJT

中国新债：财政部周六起发行至多300亿元凭证式国债，三年和五年期各半

路透上海9月5日 - 中国财政部周一公告，将自周六(10日)起发行总额不超过300亿元人民币的凭证式国债，三年和五年期均为150亿元，发行期为9月10日至19日。

上述国债为今年第三期凭证式国债，三年期票面利率3.8%，五年期票面利率4.17%。投资者提前兑取本期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息。

具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满一年按年利率0.54%计息，满一年不满两年按2.27%计息，满两年不满三年按3.29%计息。

五年期本期国债持有时间满三年不满四年按3.76%计息，满四年不满五年按3.9%计息。(完)

参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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