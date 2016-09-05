中国新债：财政部周六起发行至多300亿元凭证式国债，三年和五年期各半

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海9月5日 - 中国财政部周一公告，将自周六(10日)起发行总额不超过300亿元人民币的凭证式国债，三年和五年期均为150亿元，发行期为9月10日至19日。
上述国债为今年第三期凭证式国债，三年期票面利率3.8%，五年期票面利率4.17%。投资者提前兑取本期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息。
具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满一年按年利率0.54%计息，满一年不满两年按2.27%计息，满两年不满三年按3.29%计息。
五年期本期国债持有时间满三年不满四年按3.76%计息，满四年不满五年按3.9%计息。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。