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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 11:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回到一目均衡日线云区下方，美国投资者离场

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* 市场缺少美国投资者，抑制美元兑日圆走势。他们最近是该货币对的主要买家

* 上周五美国公布疲软非农就业数据后，美元兑日圆从102.80跳涨至104.32，美国投资者买盘为推升动力

* IMM CTA最新数据显示，美国投资者的美元/日圆布仓特别偏空

* 尽管对美联储加息预期不高，但仍有空头回补买兴

* 一目均衡日线图云区底部今日在103.91，云区迄今介于103.65-104.14之间

* 云区下移，美元/日圆可能进一步深入云区，或能升穿云区顶部105.22

(完)

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