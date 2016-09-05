《汇市简讯》美元/日圆回到一目均衡日线云区下方，美国投资者离场

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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* 市场缺少美国投资者，抑制美元兑日圆走势。他们最近是该货币对的主要买家
* 上周五美国公布疲软非农就业数据后，美元兑日圆从102.80跳涨至104.32，美国投资者买盘为推升动力
* IMM CTA最新数据显示，美国投资者的美元/日圆布仓特别偏空
* 尽管对美联储加息预期不高，但仍有空头回补买兴
* 一目均衡日线图云区底部今日在103.91，云区迄今介于103.65-104.14之间
* 云区下移，美元/日圆可能进一步深入云区，或能升穿云区顶部105.22
(完)
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路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。