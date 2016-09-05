中国新债：进出口行周四将发行120亿元三期债，期限1/10/20年

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海9月5日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(8日)在银行间债市招标增发至 多120亿元人民币的三期固息金融债，期限一、10、20年。 上述三期债中，一年、10年品种分别是进出口行今年第八、10期债的第一次增发，票面 利率为2.20%和3.18%。20年期为2015年第19期 增发债，票面利率为3.88%。 具体发行条款如下： 今年第八、10期和2015年第19期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/10/20年固息 招标时间 9月8日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 9月12日 起息日 1年：7/25；10年：9/5；20年：1/12 发行期 9/8-9/12 上市日 9月14日 手续费 1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.2% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。