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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 11:40 BJT

国际油市：伊朗将据市场需求将石油产量提高至400万桶/日--NIOC高管

路透新加坡9月5日 - 伊朗国家石油公司(NIOC)的一位高管周一称，伊朗准备根据市场需求，在数月内将石油产量提高至400万桶/日。

“我们将根据市场需求提高原油产量，”NIOC负责国际事务的主管Seyed Mohsen Ghamsari在阿格斯原油论坛上称。

Ghamsari称，目前伊朗的原油产量略高于380万桶/日。

根据NIOC，伊朗石油产量在2017年第一季可达到430万桶/日，两年后可到达500万桶/日。(完)

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