中国汇市：人民币早盘略升，美国假期致汇市平静波动区间狭窄

* 人民币早盘略涨，中间价则大幅调低

* 美国非农数据不及预期，美元指数略降

* 6.68元附近大行继续提供美元流动性

* 美国假日期间汇市平静，波动区间狭窄

路透北京9月5日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价略涨，中间价则大幅调低。交易员称，尽管上周五公布的美国非农数据不及预期，但市场购汇情绪仍在。不过今日是美国假期，市场相对平静，波动区间狭窄。

他们并指出，大行仍在6.68附近提供流动性，短期来看这一关口难以突破。由于G20峰会仍在进行中，美联储9月加息的概率继续降低，且10月1日人民币正式入篮SDR亦逐渐临近，料近期人民币难有较大幅度波动。

“今天是美国假期，市场很平静，波动也就十几个点。”一股份行交易员称，“早上大行还是出来了一波，6.68这个位置被守得很死。”

2016年G20（20国集团）领导人峰会于9月4日至9月5日在中国浙江杭州举行。

新华社周日援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。中方将继续有序向市场化汇率转型，强化汇率双向浮动弹性。中方强调人民币不存在持续贬值的基础。双方认识到清晰地进行政策沟通的重要性。

北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.6783元,上日收报6.68元，夜盘终报6.6821元。今日人民币兑美元中间价 报6.6873元，上日中间价为6.6727元。人民币兑美元即期成交额 为10.62亿美元，上日半日为87.93亿美元。

全球汇市方面，美元周一亚洲早盘持坚，此前公布的8月美国就业增长数据令人失望，但并未改变投资者对美联储未来数月可能升息的预期。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.13%至94.41；SDR篮子指数微跌至95.07，BIS篮子指数微跌至95.06。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.839元, 上日尾盘为6.8318元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6899元, 上一交易日尾盘报6.6974元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。