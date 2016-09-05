中国汇市：人民币早盘略升，美国假期致汇市平静波动区间狭窄

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
* 人民币早盘略涨，中间价则大幅调低
* 美国非农数据不及预期，美元指数略降
* 6.68元附近大行继续提供美元流动性
* 美国假日期间汇市平静，波动区间狭窄
路透北京9月5日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价略涨，中间价则大幅调低。交易员称，尽管上周五公布的美国非农数据不及预期，但市场购汇情绪仍在。不过今日是美国假期，市场相对平静，波动区间狭窄。
他们并指出，大行仍在6.68附近提供流动性，短期来看这一关口难以突破。由于G20峰会仍在进行中，美联储9月加息的概率继续降低，且10月1日人民币正式入篮SDR亦逐渐临近，料近期人民币难有较大幅度波动。
“今天是美国假期，市场很平静，波动也就十几个点。”一股份行交易员称，“早上大行还是出来了一波，6.68这个位置被守得很死。”
2016年G20（20国集团）领导人峰会于9月4日至9月5日在中国浙江杭州举行。
新华社周日援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。中方将继续有序向市场化汇率转型，强化汇率双向浮动弹性。中方强调人民币不存在持续贬值的基础。双方认识到清晰地进行政策沟通的重要性。
北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.6783元,上日收报6.68元，夜盘终报6.6821元。今日人民币兑美元中间价 报6.6873元，上日中间价为6.6727元。人民币兑美元即期成交额 为10.62亿美元，上日半日为87.93亿美元。
全球汇市方面，美元周一亚洲早盘持坚，此前公布的8月美国就业增长数据令人失望，但并未改变投资者对美联储未来数月可能升息的预期。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.13%至94.41；SDR篮子指数微跌至95.07，BIS篮子指数微跌至95.06。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.839元, 上日尾盘为6.8318元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6899元, 上一交易日尾盘报6.6974元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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