《路透晚报》--9月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》G20峰会警告经济增长风险，朝鲜发射导弹抢风头

包括美国总统奥巴马在内的二十国集团（G20）领导人在中国杭州参加会议之际，朝鲜(北韩)悍然向东部外海发射三枚弹道导弹，提醒了G20领导人全球安全面临的风险。今日的发射可能让其主要盟友中国感到尴尬，中国正不遗余力以确保峰会能顺利进行；同时也对美国造成意外干扰，美国原本一直在峰会间隙努力与俄罗斯达成叙利亚停火协议。 G20领导人峰会专题新闻浏览

--G20会议：各国应加强宏观经济政策协调，推动国际贸易投资便利化--习近平

中国国家主席习近平周日在G20领导人杭州峰会开幕致辞中称，面对全球经济的挑战，各国应加强宏观政策协调，创新增长方式，完善全球经济金融治理，推动国际贸易和投资便利化，促进全球经济包容和联动式发展。

他周六在G20工商峰会开幕式上表示，有信心、有能力保持中国经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。在新的起点上，将坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。

--G20会议：中美承诺采取所有政策工具促进增长，避免汇率竞争性贬值--新华

新华社援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。

--中国经济：预期下半年吸引外资增长4%，对外投资增长逾20%--国家信息中心

中国国家信息中心发布报告预测，综合判断，下半年中国吸引外资将保持稳步增长，预计增长4%左右；下半年中国对外投资将延续高速增长态势，有望实现20%以上的增长。

--中国数据：财新8月服务业PMI小升但仍处低位，经营活动增速依然偏弱

就业趋于平稳、预期指数上升，带动财新8月中国服务业PMI小幅回升至52.1，但和历史平均水准相比，服务业经济活动增速仍然偏弱。这和持续低迷的制造业PMI一道，表明中国经济下行压力仍然存在，政策支持仍需持续。

--G20会议：拓展中澳在能源资源、农牧业和基建等领域合作--习近平

中国国家主席习近平表示，中国和澳大利亚要加强优势互补，继续实施好中澳自由贸易协定，积极拓展能源资源、农牧业、食品加工、基础设施建设等领域合作；并希望澳大利亚继续致力于为外资提供公平、透明、可预期的政策环境。

--中韩关系：韩国称朝鲜进行核试验及导弹发射是在挑战中韩关系

韩国联合通讯社报导称，韩国总统朴槿惠对中国国家主席习近平表示，朝鲜进行第四次核试验和发射导弹是对中韩关系的挑战。习近平也称，中国反对美国在韩国部署萨德反导系统，该问题处理不当不利于地区的战略稳定，或将加剧纷争。

--中英关系：英国首相称将评估中国投资的核电项目带来的安全风险

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)表示，她希望其安全顾问帮助评估已推迟的中国核电投资计划。特雷莎梅已到达中国参加20国集团(G20)峰会。

--全球贸易：中国批准入世关税减让修正案，201项IT产品将逐步取消进口关税

新华社报导，全国人大常委会审议批准中国加入世界贸易组织(WTO)关税减让表修正案。这意味着将于近期开始，对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术(IT)产品逐步降低并最终取消关税。

--《焦点》中国消费者越来越青睐贷款购车，带动汽车贷款的火爆

中国家庭向来喜欢存钱、不愿意借债，但随着汽车厂商力推融资交易来提升销量和利润率，他们正在迅速接受贷款买车的想法。据Sanford C. Bernstein和德勤(众信)的分析师，去年将近30%的中国汽车买家贷款购车，高于2013年的18%，帮助推动2015年表现低迷的汽车市场实现反弹。

--香港数据：8月PMI回升至49，收缩程度为去年6月以来最小--日经

日经（Nikkei）/Markit公布，2016年8月日经香港PMI为49.0，较7月的47.2进一步回升，且数值为自2015年6月以来最高。

【金融】

--香港新股：邮储银行6月末不良贷款率降至0.78%，资产总额升9.3%

以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行称，其于今年6月末的不良贷款率为0.78%，较去年末轻微下降，资产总额则较去年底升9.3%。

--中港个股：农行将拓展跨境人民币业务，提升跨境金融业务效率--董事长

按资产计中国第三大银行--农业银行董事长周慕冰日前表示，在人民币国际化方面，该行将拓展跨境人民币业务，加快完善本外币一体化的经营管理模式，进一步提升对跨境金融业务的响应速度和效率。

--券商观点：中国银行业理财收益率料持续下降，资金将分流至其他资产--招商

招商证券近期发布报告指出，中国上半年银行理财规模增长显着放缓，五大行和股份制银行减速迹象最为明显，未来理财规模收缩，理财资金分流至存款及其他资产类别是大势所趋；理财收益率在第三方托管前后将出现两个阶段的持续下降。

--中国资管：上周32款集合信托产品发行，工商企业领域产品占比四成

中国西南财经政法大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（8月27日-9日2日）共有18家信托公司发行了32款集合信托产品，发行数量环比增加5款，增幅为18.52%。从资金应用领域看，工商企业领域发行了13款，占上周产品发行量的41%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行300亿元逆回购操作，单日净回笼300亿元

中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元，中标利率分别为2.25%和2.40%；据此计算，单日净回笼300亿元。

--中国债市动态：现券继续窄幅整理，美国可能缓加息提振作用不大

在美国不佳就业数据公布后，美联储9月升息概率暂时下降。中国银行间债市早盘现券依旧窄幅整理，其中主要利率债收益率微幅上行，国债期货主力合约也略走弱。

--中国货币市场：资金续宽松但隔夜开盘升势不改，公开市场持续小幅回笼

中国银行间市场早盘资金面宽松局面不改。交易员称，尽管公开市场持续小幅回笼，同时适逢例行缴准日，但场内资金供给仍很充裕，机构拆借难度并不大，短期机构预期仍属平稳。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略升，美国假期致汇市平静波动区间狭窄

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价略涨，中间价则大幅调低。交易员称，尽管上周五公布的美国非农数据不及预期，但市场购汇情绪仍在。不过今日是美国假期，市场相对平静，波动区间狭窄。

--中国汇市：路透测算人民币汇率指数均继续回落，CFETS指数微跌至94.41

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.13%至94.41；SDR篮子指数微跌至95.07，BIS篮子指数微跌至95.06。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均小升，CFETS指数升至94.53

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.50%至94.53，较2014年底则仍下跌5.47%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，大宗商品价格走强带动金属资源股领涨

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天市场整体走势平稳，股指微幅上涨，受期货市场价格大涨带动，金属资源类股票走势强劲。近期大盘连续窄幅盘整，量能持续萎缩，但整体跌幅不大，料后市股指仍以消化短期获利盘和年线阻力为主。

--香港股市：收高逾1%创近两个月最大涨幅，受内地资金流入带动

港股市收高逾1%，录得近两月来最佳单日表现，受最新的内地资金流入支撑。

--路透基点：大连万达寻求6亿美元融资用于芝加哥的地产项目--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士指出，中国大连万达集团对借债的需求似乎永无止境。该公司寻求贷款6亿美元用于美国芝加哥的一个摩天大楼项目，而不久前刚刚为其他用途通过多轮融资筹集到相当于52.7亿美元的资金。

--中国个股：大康农业拟联合海通证券发起10亿美元中巴农业发展基金

中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周日晚公告称，公司拟联合海通证券共同发起中巴农业发展投资基金，规模为10亿美元或等值人民币。

--香港个股：联合光伏拟与联合国开发计划署推动熊猫太阳能发电站建设