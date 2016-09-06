《分析师观点2》台湾8月CPI年增率仅0.57%，分析师对央行9月决策看法分歧

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月6日 - 台湾主计总处周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.57%，低于市场预期，路透调查中值为年增0.93%。因物价涨幅温和，景气稍现复苏，分析师对台湾央行9月货币政策看法分歧。
8月CPI较上月经季调后则跌0.23%；8月趸售物价指数(WPI)较上年同期减4.10%；8月核心CPI较上年同期增0.77%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
8月 7月
CPI（较上年同期） +0.57 +1.23
路透调查（较上年同期） +0.93 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.23 +0.2
核心CPI（较上年同期） +0.77 +0.79
WPI（较上年同期） -4.10 -2.53
**市场评论**
--日盛投顾总经分析师 古竣文：
8月的CPI明显低于我们预期，中元节并未带动通膨走高，凸显目前通膨情势实属温和，在暂无通膨风险下，仍有支撑央行持续降息的力道，出口好转尚未改变我们对央行第三季底降息半码的预期，毕竟经济复苏力道缓慢，预期央行为维持经济成长力道而延续降息决策。
--台新投顾分析师 王凯民：
蔬果价格原本居高不下，拉抬CPI，目前价格略微回稳，令CPI上涨的幅度略有走稳。目前国际油价也涨不上去，主要是供给面仍多，估计油价仍要调整一阵子。我们预估，今年下半年的CPI年增率都会在0.5-1%的区间之内，对央行控制物价不致构成压力，而景气已有回温，央行应该也不会在9月再度扩大宽松。9月央行不会降息。
**市场反应**
--盘初台币兑美元 涨0.046，报31.460。
--盘初台湾加权股价指数 涨0.18%，至9,106.76点。
--盘初指标10年期公债105/11期殖利率 跌0.77基点至0.6701%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾央行2016年6月底决议再将官方利率降息半码至1.375%，为连续第四季降息，因经济表现疲弱。
--台湾官方8月最新预估今年经济成长率至1.22%(原估为成长1.06%)，通膨率修正至1.12%(原估为成长1.09%)。(完)
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参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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