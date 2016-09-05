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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 07:06 BJT

****主要国家经济指标预测--9月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    9月6日(一)
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                      第二季 赤字197.5  赤字208.0
           净出口对GDP的贡献                                    0.00%     +1.10%
    0430 澳洲央行利率决定                              9月       1.5%       1.5%
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季     +0.4%      +0.1%
                          (较上年同期)                          +0.9%      +0.7%
    0600 德国工业订单(较前月)                          7月      +0.5%      -0.4%
    0715 瑞士CPI(较前月)                               8月      -0.1%      -0.4%
                (较上年同期)                                    -0.1%      -0.2%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第二季修正值    +0.3%      +0.3%
                 (较上年同期)                                   +1.6%      +1.6%
    1400 美国就业趋势指数                              8月        --       128.3
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             8月       55.0       55.5
                                企业活动分项指数                 58.8       59.3
                                就业分项指数                      --        51.4
                                新订单分项指数                    --        60.3
                                投入物价分项指数                  --        51.9
    2245 新西兰制造业销售                            第二季       --       -1.2%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月        --      12,648
    
    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月        --        51.6
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
     
    0000 日本加班工资                                  7月      -1.8%        --
    0130 澳洲企业库存                               第二季      +0.3%      +0.4%
             企业总获利                                         +6.9%      +2.0%
             企业税前获利                                      +18.7%        --
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           8月      -5.0%        --
                网络招聘广告                                    +1.8%        --
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                   8月       52.3       51.9
    0750 法国Markit服务业PMI                           8月       52.3       52.0
                   综合PMI                                       51.9       51.5
    0755 德国Markit服务业PMI                           8月       51.7       53.3
                   综合PMI                                       53.3       54.4
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     8月终值       52.8       53.1
                     综合PMI                                     52.9       53.3
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      8月       52.9       50.0
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    9月        5.6        5.0
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        7月      +1.1%      +0.6%
                      (较上年同期)                              +2.9%      +1.9%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)               8月      -0.9%        --
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)

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