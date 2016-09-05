主要国家经济指标预测--9月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月6日(一) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字197.5 赤字208.0 净出口对GDP的贡献 0.00% +1.10% 0430 澳洲央行利率决定 9月 1.5% 1.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.7% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 +0.5% -0.4% 0715 瑞士CPI(较前月) 8月 -0.1% -0.4% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1400 美国就业趋势指数 8月 -- 128.3 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.0 55.5 企业活动分项指数 58.8 59.3 就业分项指数 -- 51.4 新订单分项指数 -- 60.3 投入物价分项指数 -- 51.9 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- -1.2% 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 51.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 日本加班工资 7月 -1.8% -- 0130 澳洲企业库存 第二季 +0.3% +0.4% 企业总获利 +6.9% +2.0% 企业税前获利 +18.7% -- 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -5.0% -- 网络招聘广告 +1.8% -- 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 52.3 51.9 0750 法国Markit服务业PMI 8月 52.3 52.0 综合PMI 51.9 51.5 0755 德国Markit服务业PMI 8月 51.7 53.3 综合PMI 53.3 54.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 52.8 53.1 综合PMI 52.9 53.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 52.9 50.0 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 5.6 5.0 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +1.1% +0.6% (较上年同期) +2.9% +1.9% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 8月 -0.9% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)