台湾股市：盘中上涨1.1%，尾随海外市场升势

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北9月5日 - 台股周一尾随地区市场升势而上涨，因美国就业报告较预期疲弱后，美联储或将不升息令市场感到宽慰。
交易员表示，如果本周稍晚公布的8月通胀和贸易数据显示复苏前景疲弱，低接买盘带动的整体升势或将是短暂的。
0340GMT，加权股价指数 涨1.1%至9,084.59点，上日收低0.2%。
电子类指数 上涨1.3%，金融保险类指数 升0.9%。
兆丰金 涨2.8%，台积电 则涨1.4%。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。