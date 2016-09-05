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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 12:03 BJT

台湾股市：盘中上涨1.1%，尾随海外市场升势

路透台北9月5日 - 台股周一尾随地区市场升势而上涨，因美国就业报告较预期疲弱后，美联储或将不升息令市场感到宽慰。

交易员表示，如果本周稍晚公布的8月通胀和贸易数据显示复苏前景疲弱，低接买盘带动的整体升势或将是短暂的。

0340GMT，加权股价指数 涨1.1%至9,084.59点，上日收低0.2%。

电子类指数 上涨1.3%，金融保险类指数 升0.9%。

兆丰金 涨2.8%，台积电 则涨1.4%。(完) 　　

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