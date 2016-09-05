澳新汇市：澳新货币上涨，因国内经济数据强劲

这表明定于周三公布的第二季国内生产总值(GDP)数据有可能上行，这只会强化有关澳洲央行将在9月6日的政策会议上维持1.5%的利率不变的预期。

“我们预计澳洲央行明天不会降息。该央行可能希望见到更多通胀和就业数据，看看这些领先指标的表现，然后决定是否要再度转为宽松立场，”ThinkMarkets的资深市场分析师Matt Simpson说。

Simpson预计，如果澳洲央行按兵不动，且没有表现出宽松立场，则澳元可能会“有效突破”0.76美元。澳元今年已上涨逾4%。

新西兰元兑美元 周一涨0.3%至0.7304美元，也受强劲数据的提振。

澳新银行的资深经济学家Philip Borkin说，新西兰元将继续受到追捧，因为“当你观察新西兰经济的表现时，会发现情况看起来不错”。(完)

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