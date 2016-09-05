香港已公布经济指标--2016/9/5

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年7月 零售销售值 -7.7 -8.9 -2.9 2016年7月 零售销售量 -8.5 -9.6 +1.8 2016年7月 综合消费物价指数(CPI) +2.3 +2.4 +2.5 2016年7月 甲类消费物价指数(CPI +2.4 +2.5 +3.4 A) 2016年第二 本地生产总值(GDP) +1.7 +0.8 +3.1 季 16年5月-7月% 16年4月-6月% 15年5月-7月% 失业率 3.4 3.4 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年7月 贸易赤字/盈余 -33.3 -45.6 -28.4 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。