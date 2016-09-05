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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 17:04 BJT

《中国数据观测》8月实体经济有望好转，投资增速下滑势头趋缓

* 公布内容：中国8月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费
    * 公布时间：9月9日公布CPI和PPI，13日公布工业等数据
    * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI
 PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI
 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI
 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI
 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI


 调查结果        : (同比,%)                                          
                                预估中   前值   预估区间    上年同   预测
                                值                          期       数
 居民消费价格指数(CPI)          1.7      1.8    1.5~2.0     2.0      50
 工业生产者出厂价格指数(PPI)    -0.9     -1.7   -1.6~-0.2   -5.9     42
 工业增加值                     6.1      6      5.9~6.4     6.1      36
 固定资产投资(不含农户)(1-8月)  8.0      8.1    7.6~9.3     10.9     28
 社会消费品零售总额             10.3     10.2   9.8~10.5    10.8     33
 注：固定资产投资前值为1-7月数                                       
 据。                                                                
    路透综合多家机构预测中值结果显示，中国8月实体经济出现好转，工业增加值同比增
速小幅回升，投资同比增速微降；CPI运行平稳，PPI降幅则进一步收窄，消费增势稳健。

    华创证券预计，地产投资和基建投资单月增速都将有所回升，制造业投资单月增速在2%
左右的低位徘徊，带动固定资产累计增速8%左右，与前值基本持平，下滑势头略缓。

    “其中8月楼市销售继续回升，同比涨幅较7月扩大，房企拿地积极，预计新开工和到位
资金将继续改善，上月不及预期的房地产投资增速预计也将小幅回升。”华创称。
    
    交通银行金融研究中心称，工业用电量增势明显，轻工业、重工业、制造业用电量同比
增速都在上升，去产能制约工业产量的增长，工业增加值预计同比增长6.1%。
    
    随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业
增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大
。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。 
    
    通胀方面，机构普遍指出，8月CPI涨幅将持平或略有下行，PPI跌幅持续收窄。交行称
，蔬菜价格环比上升，但同比价格涨幅收窄，猪肉价格有所回落，非食品价格微升，预计CP
I同比上涨1.7%，涨幅为年内最低水平。
    
    瑞银集团在预测报告中指出，8月国内原材料平均价格继续环比回升、但涨幅放缓，统
计局PMI中购进价格指数也继续反弹。再加上去年基数较低，估计8月PPI同比跌幅进一步收
窄至0.9%左右，该降幅为两年来最低。
    
    对决策层未来政策取向，中金认为，经济运行较为平稳，加之再通胀持续，可能会抑制
货币政策进一步宽松的空间，尤其是近期金融市场去杠杆的方向也要求较为审慎的货币条件
配合。
    
    而瑞银称，全国性的针对房地产市场的信贷紧缩不会出现。随着经济下行压力加剧，决
策层可能会进一步加码稳增长政策来实现其GDP增速目标。
        
    国家发改委主任徐绍史日前表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较
大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力；下半年，稳定宏观经济政策
取向注重相机灵活调控，加力增效实施积极的财政政策，灵活适度实施稳健的货币政策。 
（完）
    
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 (发稿 李子木；审校 宿泱韫/张喜良)

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