中国货币市场：资金续宽松但隔夜开盘升势不改，公开市场持续小幅回笼

路透上海9月5日 - 中国银行间市场周一早盘资金面宽松局面不改。交易员称，尽管公开市场持续小幅回笼，同时适逢例行缴准日，但场内资金供给仍很充裕，机构拆借难度并不大，短期机构预期仍属平稳。

他们亦称，虽然隔夜开盘利率仍小步走升，但同时一个月期限品种开盘价则连续走低，央行夯实期限利率走廊以进一步维持货币市场稳定意图明显，不过仍需再观察。

“今天资金好借的，还算宽松，”上海一银行交易员称，隔夜开盘还在升，而且公开市场则在回笼，可能央妈在慢慢抬升短端资金成本抑制杠杆同时，看着资金不紧就收一点回去。

中国央行公开市场今日将共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。

路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.04%，连续第七个交易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。而一个月期限质押回购利率 开盘报2.60%，自8月底的2.71%高位附近缓步走低约10个基点。

对此，华南一银行交易员表示， 自八月底重启14天逆回购以来，持续观察发现，隔夜开盘利率走升同时，一个月开盘价格则逐步下调，同时七天和14天质押回购价格波动在2.25%和2.40%逆回购价格附近，彰显央行意在打造利率走廊，以便更好维持货币市场利率稳定。

“这是好事，货币市场工具更丰富吧，”他称，不过仍需要继续跟踪价格走势及央行进一步动向。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0607 2.0535 +0.72

七天 2.2916 2.2950 -0.34

14天 2.3938 2.4019 -0.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2050 1.6450 +56.00

七天 2.2700 2.2500 +2.00

14天 2.5050 2.4200 +8.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0800 2.0800 +0.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.5000 2.4100 +9.00

Shibor

其中:隔夜 2.0700 2.0660 +0.40

七天 2.3690 2.3690 +0.00

三个月 2.7860 2.7880 -0.20

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