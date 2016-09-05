版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 13:12 BJT

《全球汇市》美元/日圆下跌，因日本央行总裁的讲话未令政策前景明朗

“关于明年德国大选，长期来看，这可能变成一件大事。比如，如果仍有关于德国、法
国等国家想要退出欧盟的担忧，那么关于欧元区解体的说法或将再被提起，”摩根大通首席
外汇策略师棚濑顺哉表示。
    
    为期两日的G20领导人峰会于周日召开，截至目前尚未达成任何影响市场走势的成果。
美国总统奥巴马称他与中国国家主席习近平的会面“极富成果”。(完)    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1175  1.1153  +0.20  +2.90  1.0860
    美元/日圆            103.47  103.97  -0.48 -13.99  120.30
    欧元/日圆         115.61  115.93  -0.28 -11.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9780  0.9803  -0.23  -2.38  1.0018
    英镑/美元            1.3323  1.3288  +0.26  -9.60  1.4738
    美元/加元            1.2956  1.2996  -0.31  -6.38  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6884  6.6965  -0.12  +1.83  6.5680
    澳元/美元            0.7599  0.7570  +0.38  +4.45  0.7275
    新西兰元/美元        0.7335  0.7299  +0.49  +7.47  0.6825
    澳元/日圆         78.640  78.640  +0.00 -10.25  87.620
    新西兰元/日圆     75.920  75.830  +0.12  -7.39  81.980
    英镑/日圆         137.88  138.08  -0.14 -22.20  177.22
    澳元/新西兰元     1.0357  1.0373  -0.15  -2.88  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/李爽/侯雪苹/艾茂林/陈宗琦/王琛；审校 王颖/于春红/许娜/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐