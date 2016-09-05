《全球汇市》美元/日圆下跌，因日本央行总裁的讲话未令政策前景明朗

“关于明年德国大选，长期来看，这可能变成一件大事。比如，如果仍有关于德国、法 国等国家想要退出欧盟的担忧，那么关于欧元区解体的说法或将再被提起，”摩根大通首席 外汇策略师棚濑顺哉表示。 为期两日的G20领导人峰会于周日召开，截至目前尚未达成任何影响市场走势的成果。 美国总统奥巴马称他与中国国家主席习近平的会面“极富成果”。(完) 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1175 1.1153 +0.20 +2.90 1.0860 美元/日圆 103.47 103.97 -0.48 -13.99 120.30 欧元/日圆 115.61 115.93 -0.28 -11.39 130.47 美元/瑞郎 0.9780 0.9803 -0.23 -2.38 1.0018 英镑/美元 1.3323 1.3288 +0.26 -9.60 1.4738 美元/加元 1.2956 1.2996 -0.31 -6.38 1.3839 美元/离岸人民币 6.6884 6.6965 -0.12 +1.83 6.5680 澳元/美元 0.7599 0.7570 +0.38 +4.45 0.7275 新西兰元/美元 0.7335 0.7299 +0.49 +7.47 0.6825 澳元/日圆 78.640 78.640 +0.00 -10.25 87.620 新西兰元/日圆 75.920 75.830 +0.12 -7.39 81.980 英镑/日圆 137.88 138.08 -0.14 -22.20 177.22 澳元/新西兰元 1.0357 1.0373 -0.15 -2.88 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/李爽/侯雪苹/艾茂林/陈宗琦/王琛；审校 王颖/于春红/许娜/张若琪)