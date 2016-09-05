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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 13:35 BJT

东北亚情势：朝鲜发射导弹后，日本与韩国元首同意合作

路透杭州9月5日 - 日本政府发表声明称，首相安倍晋三与韩国总统朴槿惠周一达成一致，就朝鲜(北韩)最新发射弹道导弹一事密切合作。

声明称，安倍和朴槿惠在中国杭州20国集团(G20)峰会的间隙，对两国间的合作给予证实。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王颖)

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