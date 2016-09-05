台湾股市：收升逾1%惟量能萎缩，因美国就业数据令升息预期降温

路透台北9月5日 - 台湾股市周一收升逾1%。分析师表示，因美国公布的就业报告逊于预期，在升息机率削减带动下令台股随亚洲股市上扬。

台湾加权股价指数 收高1.14%,至9,090.13点；今日成交初值 为623.96亿台币，上交易日修正后为799.36亿。

日盛投顾协理钟国忠认为，今日台股上涨主要反映美国9月升息机率下降的题材，属于一次性利多，且成交值不但没扩大，反而萎缩至650亿台币以下，显示投资人高档追逐风险意识不小。

〞仍然看盘整，量不够，9,200点攻不上，就只能在8,900-9,100点整理。〞他说。

钟国忠指出，本周上市柜公司将公布8月份营收，数据好坏仅关乎个股表现，大盘应该是小区间整理。

上周五美国公布的非农就业报告显示，8月新增15.1万个就业岗位，7月上修后为增加27.5万个就业岗位。路透调查的经济学家预计，上月增加18万个工作岗位。