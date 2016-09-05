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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 14:37 BJT

更正-新兴汇市：亚币上涨，因美国非农就业数据压制了美联储9月升息预期

(更正：因译文有误，正文倒数第二段“至13,170美元”应改为“至13,170卢比”)
    路透首尔9月5日 - 多数亚洲新兴市场货币在周一上涨，因上周五出炉的美国非农就业
报告弱于预期，促使投资者削减对于美联储最早可能在9月就升息的押注。
    
    韩元兑美元 和台币兑美元 升至逾两周最高位，得益于外资对当地股
市的买需。

    印尼卢比 触及两周高点，受债券相关资金流入提振。
    
    人民币 小幅走高，但央行将中间价 设定在了较低水准。
    
    泰铢 未能与其他亚币一道走高，而是触及两周低点，因外国投资者卖出泰国股
票和债券。
    
    美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓，
数据实际上排除了美联储本月升息的可能性。 
    
    自从美联储主席叶伦上月表示，最近几个月升息可能性有所增强之后，多数新兴亚币都
有所下滑。
    
    美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大
幅升息。 
    
    美国联邦基金利率期货走势显示，投资者认为9月升息概率为20%左右，年底前升息概率
超过60%。

    韩元兑美元上涨1.1%至1,105.5，为8月18日以来的最高水平。
    
    外汇交易员称，外资对韩元兑日圆 似有需求，为韩元提供进一步的支持。
    
    在下周中秋节到来前，预计韩国出口商会买入韩元用于结算。
    
    “持有大量外汇的企业可能在中秋节前卖出所持外汇，他们不会错过任何(美元)反弹的
机会，”首尔一家银行的交易员称。今年的中秋节假期在9月14-17日。
    
    印尼卢比兑美元上涨0.6%至13,170卢比，为8月22日以来最强。
    
    泰铢兑美元下跌0.5%至34.72，为8月22日以来最弱。

                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.42    103.99   +0.55  +16.32    120.30
    坡元            1.3577    1.3604   +0.20   +4.40    1.4175
    台币          31.503    31.703   +0.63   +4.96    33.066
    韩元           1106.00   1117.20   +1.01   +6.23   1174.95
    泰铢             34.71     34.55   -0.46   +3.77     36.02
    菲律宾披索       46.55     46.62   +0.15   +0.75     46.90
    印尼卢比      13170.00  13245.00   +0.57   +4.67  13785.00
    马币            4.0700    4.0830   +0.32   +5.41    4.2900
    人民币          6.6766    6.6821   +0.08   -2.76    6.4921
    注：印度金融市场适逢假期休市
        人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 高琦/王颖/侯雪苹；审校 孙茉莉/于春红/郑茵/艾茂林)

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