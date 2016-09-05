更正-新兴汇市：亚币上涨，因美国非农就业数据压制了美联储9月升息预期

(更正：因译文有误，正文倒数第二段“至13,170美元”应改为“至13,170卢比”) 路透首尔9月5日 - 多数亚洲新兴市场货币在周一上涨，因上周五出炉的美国非农就业 报告弱于预期，促使投资者削减对于美联储最早可能在9月就升息的押注。 韩元兑美元 和台币兑美元 升至逾两周最高位，得益于外资对当地股 市的买需。 印尼卢比 触及两周高点，受债券相关资金流入提振。 人民币 小幅走高，但央行将中间价 设定在了较低水准。 泰铢 未能与其他亚币一道走高，而是触及两周低点，因外国投资者卖出泰国股 票和债券。 美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓， 数据实际上排除了美联储本月升息的可能性。 自从美联储主席叶伦上月表示，最近几个月升息可能性有所增强之后，多数新兴亚币都 有所下滑。 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大 幅升息。 美国联邦基金利率期货走势显示，投资者认为9月升息概率为20%左右，年底前升息概率 超过60%。 韩元兑美元上涨1.1%至1,105.5，为8月18日以来的最高水平。 外汇交易员称，外资对韩元兑日圆 似有需求，为韩元提供进一步的支持。 在下周中秋节到来前，预计韩国出口商会买入韩元用于结算。 “持有大量外汇的企业可能在中秋节前卖出所持外汇，他们不会错过任何(美元)反弹的 机会，”首尔一家银行的交易员称。今年的中秋节假期在9月14-17日。 印尼卢比兑美元上涨0.6%至13,170卢比，为8月22日以来最强。 泰铢兑美元下跌0.5%至34.72，为8月22日以来最弱。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.42 103.99 +0.55 +16.32 120.30 坡元 1.3577 1.3604 +0.20 +4.40 1.4175 台币 31.503 31.703 +0.63 +4.96 33.066 韩元 1106.00 1117.20 +1.01 +6.23 1174.95 泰铢 34.71 34.55 -0.46 +3.77 36.02 菲律宾披索 46.55 46.62 +0.15 +0.75 46.90 印尼卢比 13170.00 13245.00 +0.57 +4.67 13785.00 马币 4.0700 4.0830 +0.32 +5.41 4.2900 人民币 6.6766 6.6821 +0.08 -2.76 6.4921 注：印度金融市场适逢假期休市 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/王颖/侯雪苹；审校 孙茉莉/于春红/郑茵/艾茂林)