台湾汇市：台币收升近2角至逾半个月新高，因外资大举汇入狂砍美元

* 台币收盘劲升近2角，至逾半个月新高

* 外资大举涌入，不计价砍出美元

* 美国非农就业数据不佳，资金重返亚洲

* 明日台币主要交易区间料在31.400-31.500

路透台北9月5日 - 台币兑美元 周一收升近2角，并创逾半个月收盘新高。汇银人士指出，随台股收盘收盘大涨1%，外资午后大举汇入，带动台币一路劲升，短线有望挑战31.400价位。

台湾央行外汇局长颜辉煌表示，因美国上周五公布的非农就业数据不如预期，使美联储9月升息机率下降，吸引资金重返亚洲，今天外资在台股买超金额扩大至逾80亿台币；而随外资涌入，带动台币升值0.63%，惟升幅不及韩元劲升1.09%。他并重申，〞台币汇率由市场供需决定。〞

〞外资进来很多，今天有特定的外资在卖美金，美元卖压很沉重，外资几乎是不计价格的一路砍下去(美元)，美元买盘统统不见了。〞一位中型银行交易员说。

他们表示，美国上周五公布非农就业数据不如预期，国际资金重返台、韩等亚洲新兴市场，促使韩元和台币等亚币全面走扬；同时，海外市场亦看空美元，海外无本金交割远期外汇(NDF)折价幅度亦跟着扩增。

另一大型银行交易员说，早盘外资略偏买美元，但午后发现方向错误，反手丢出美元，致午后美元卖压相对沉重，〞尾盘外资还在丢美元，使台币收盘升值近两角。〞

他并称，料美联储(FED)不致那么快升息，但9月不确定因素比较多，台币波动幅度将加大，短线随FED升息机率降低，资金重返亚洲，使亚洲股汇全面看涨，台币趋势亦看升。

颜辉煌指出，今年6-8月外资在台、韩等亚股均呈买超，8月外资即在台股买超24亿美元，另本月包括美国FED、日本央行及欧洲央行等主要央行均将召开利率决策会议，〞各国央行货币政策会影响汇率走势。

多数亚洲新兴市场货币在周一上涨，因上周五出炉的美国非农就业报告弱于预期，促使投资者削减对于美联储最早可能在9月就升息的押注。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超81.74亿台币，连两个交易日买 超共计85.81亿台币；上交易日为买超4.07亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.280/31.320，上日收在31.570。

交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.400-31.500。

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报价 台北外汇经纪公 31.506 31.703 31.480-31.675 31.675 5.50 6.55 司 元太外汇经纪公 31.504 31.703 31.480-31.645 31.645 3.27 3.17 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)