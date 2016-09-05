中国资管：上周32款集合信托产品发行，工商企业领域产品占比四成

路透北京9月5日 - 中国西南财经政法大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（8月27日-9日2日）共有18家信托公司发行了32款集合信托产品，发行数量环比增加5款，增幅为18.52%。从资金应用领域看，工商企业领域发行了13款，占上周产品发行量的41%。

32款产品的平均募集规模为2.53亿元，环比下降0.17亿元，降幅为6.3%。当周发行信托产品总计划募集规模为80.86亿元，环比上升10.53亿元，增幅为14.97%。

上周募集规模最大的是中融信托发行的“中融信托-融雅46号集合资金信托计划”，募集规模为19亿元，这是一款房地产类产品。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化

益率 12个月期 14 7.26% 上升0.29个百分

点 24个月期 10 7.23% 上升0.38个百分

点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了6款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了13款，金融领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了18款，权益运用类产品发行了5款，组合运用类产品发行了6款，股权投资类产品发行1款，证券投资类产品发行了2款。（完）