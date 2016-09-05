《中国数据观测》楼市火热推升8月新增信贷，高基数趋弱致M2增速略弹

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
* 公布内容：8月M2、新增人民币贷款等数据
* 公布时间：无固定时间，最晚约9月15日
* 调查APP：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNMSM2%3DECI 新增贷款 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNNYL%3DECI
--调查结果 ：
指标 8月中 区间 上月 上年同 参与预测机构
值 期 数 广义货币供应量（M2）同比 10.4 10.0-11.0 10.2 13.3 35
（%） 新增人民币贷款（亿元） 7,500 4,000-10,000 4,636 8,096 36 人民币贷款余额同比（%） 12.9 12.6-13.5 12.9 15.4 12
--数据要点：
路透调查中值显示，中国8月新增人民币贷款环比料回升至7,500亿元，M2同比增速略反弹至10.4%；而当月人民币贷款余额同比增速则持平于12.9%。
交通银行研究报告指出，7月新增信贷超预期回落后，8月信贷很大可能呈现一定程度反弹。考虑到企业投资意愿不足以及楼市持续热销，综合预计8月新增人民币贷款约为7,500亿。
国泰君安报告也指出，因房市热情持续，8月房贷表现仍好，新增人民币贷款环比将回升。但企业对中长期前景较为悲观，预计企业贷款仍疲弱；同时，多家银行暂停票据业务、8月多省发行第二批定向置换债券，也会影响贷款增长。因此8月新增贷款或弱于去年同期。
关于M2，交行指出，M2持续受到高基数效应的影响，只是8月受到的影响较前月有所减弱。在没有其他强扰动因素的影响下，诸如大量信贷集中投放等，短期内M2增速逐渐进入新的中枢11%附近，甚至更低的位置运行，交行预计8月M2增速为10.4%。
中国央行调查统计司司长盛松成此前表示，7月末M2增速10.2%比较少，但预计8月以后M2会逐渐上升，同比增速超过11%，甚至可能接近12%左右。M2短期波动较大，不能单单从M2的变化来判断整个社会的流动性情况，还要观察社会融资规模等指标。
“由于去年5-7月高基数导致M2同比增速快速下降的影响已经结束，8-10月M2增速会逐步走高。”招行研究报告认为。
不过国泰君安报告认为，由于信贷同比回落等因素，总体看M2增长仍然偏弱。
中国指数研究院上周报告显示，8月百城价格指数同比、环比连续13个月双涨，同比涨幅扩大1.36个百分点至13.75%，环比涨幅扩大0.54个百分点，为2.17%。
中国央行副行长易纲此前表示，中国的货币政策是稳健的货币政策。稳健货币政策的要素，包括保持流动性的合理充裕，发挥信贷政策的作用，为供给侧改革创造一个适度的、良好的货币金融环境。 (完)
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 陈杨；审校 李文科/张喜良)
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