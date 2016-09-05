《中国企业债发行日程表》--9月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *贵阳白云 12 10 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/20 中航证券 建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= *文山城市 11.6 7 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/19 国金证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 怀化市城市 至多22.7 7 8/30簿记建档 4.18% AA 8/31-9/6 国开证券 建设投资停车场建设专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 高邮市经济发展 10 7 9/1簿记建档 3.65% AA 9/2-9/6 兴业证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 马鞍山南部承接 14 7 9/1簿记建档 4.43% AA 9/2-9/6 国泰君安证券 产业转移新区经济技术发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国海证券 ========================================================================================= 金沙县建设 16.5 7 9/2簿记建档 *6.01% AA- 9/5-9/6 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末还20%本金/毕节市信泰投资有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆綦江区 8 7 9/2簿记建档 *4.00% AA 9/5-9/7 广州证券 东部新城开发建设 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 建安投资 16(品种一) 7 9/2簿记建档 *3.50% AA 9/5-9/7 广发证券 控股集团 9(品种二) 7 *3.85% (第3-7年末还20%本金/品种一由中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 重庆合川城市 12 7 9/5簿记建档 上限4.70% AA 9/6-9/7 西部证券 建设投资集团城市停车场专项债 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南环保科技 15 7 9/5簿记建档 上限4.80% AA 9/6-9/7 财富证券 产业园开发建设投资公司 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 瑞金城市发展 12 7 9/5簿记建档 上限5.20% AA- 9/6-9/8 华融证券 投资集团 (第3-7年末还20%本金/赣州发展投资控股集团提供担保) ========================================================================================= 济宁城投 10 15 9/6簿记建档 *上限4.50% AA+ 9/7-9/9 银河证券 停车场建设项目专项债 (第5/10年附投资者选择权；第8年以后附分期还本条款) ========================================================================================= 扬州广陵 15 7 9/6簿记建档 *上限3.98% AA 9/7-9/12 恒泰长财证券 新城投资发展 (第3-7年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 山东经济 18 10 9/7簿记建档 -- AA+ 9/8-9/9 中信建投证券 开发投资 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 广饶县经 20 7 9/7簿记建档 -- AA 9/8-9/9 恒泰长财证券 济发展投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 黔东南州 7.9 7 9/7簿记建档 -- AA 9/8-9/12 银河证券 开发投资 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 湘乡经济开发区 15 7 9/8簿记建档 -- AA- 9/9-9/12 财富证券 建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 广州番禺信息 5 10 9/7簿记建档 -- AA 9/8-9/12 广州证券 技术投资发展公司 (第3-10年末分别偿还10%或15%本金) ========================================================================================= 南昌城市建设 12.7 10 9/9簿记建档 -- AA+ 9/12-9/14 国盛证券 投资发展管廊专项债 (第3-10年末每年偿还5%-20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 济宁市中区城建 9 7 9/9簿记建档 -- AA 9/12-9/14 东北证券 投资地下综合管廊专项债 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 青岛昌阳 17.7 7 9/9簿记建档 -- AA 9/12-9/14 申万宏源证券 投资开发 (第3-7年末还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 宁德交通 至多7 10 9/9簿记建档 -- AA 9/12-9/14 海通证券 投资集团 (附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 南通市港闸区 至多15 5 9/1簿记建档 3.80% AA 9/2-9/6 东北证券 棚户区改造项目收益债券 (南通市崇川城市建设投资公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 威海临港国资经营 3.8 4 9/6簿记建档 上限5.30% AA 9/7-9/9 中投证券 小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 库尔勒城市建设 9 4 9/5簿记建档 上限5.30% AA 9/6-9/9 申万宏源证券 集团小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 合肥兴泰金融 5 3 9/7簿记建档 -- AA+ 9/8-9/12 广发证券 控股集团小微企业扶持债券 (第2年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次