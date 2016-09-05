台湾债市：指标10年券殖利率收跌，因美升息预期降温及出现当冲空单回补

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收低 * 非农就业数据欠佳令美国升息预期降温 * 105/11期当冲空单回补带动殖利率微跌 路透台北9月5日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示， 由于美国非农就业数据不如预期，令近期升高的美国9月升息预期略显降温，并缓和105/11标债利空氛围，且 明天为该券空单回补日，当冲空单回补带动该券殖利率横向盘整后小幅收低。 他们指出，目前台债观望气氛仍旧偏高，市场对台湾央行9月底是否再行降息仍有疑虑，且今年以来市场 多数获利已丰，大多倾向持盈保泰，致交投意愿明显降低，105/11殖利率也续在0.68%附近狭幅整理。 〞月底台湾央行降息机会还是偏高，即便这次不降息，距离升息循环仍很遥远。〞一位大型证券商交易员 说。 不过，另一大型公股银行交易主管则称，现在台湾已来到降息的十字路口，此次降息机率调整到五五波， 没有人有把握一定会降息，面对这个变数，终端买盘心态转趋谨慎，观望美联储9月议息会议变数厘清，料近 期台债暂难跳脱盘整格局。 美联储将在9月20-21日召开利率决策会议。 美国长期公债收益率周五上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)不可能在本月升息。劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加15.1万，不及路透调查 的分析师预期的18万增幅。 交易员预估，10年公债105/11期 殖利率明日波动区间先看0.67-0.69%，至于105/8期公债A0 5108=TWO则在0.51-0.54%。 台湾股市 收高1.14%,至9,090.13点；分析师表示，因美国公布的就业报告逊于预期，在升息机率 削减带动下令台股随亚洲股市上扬。交易员对此表示，今日台股大涨对台债暂无影响，并未产生股债翘翘板效 应。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.50 0.5235% 0.5235-0.5300% 11.5 10 105/11 -0.62 0.6778% 0.6777-0.6890% 91.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0550% 10 105/11 0.6778% 5 105/8 0.5235% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)