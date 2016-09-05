版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 15:18 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率收跌，因美升息预期降温及出现当冲空单回补

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收低
    * 非农就业数据欠佳令美国升息预期降温
    * 105/11期当冲空单回补带动殖利率微跌

    路透台北9月5日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，
由于美国非农就业数据不如预期，令近期升高的美国9月升息预期略显降温，并缓和105/11标债利空氛围，且
明天为该券空单回补日，当冲空单回补带动该券殖利率横向盘整后小幅收低。
    
    他们指出，目前台债观望气氛仍旧偏高，市场对台湾央行9月底是否再行降息仍有疑虑，且今年以来市场
多数获利已丰，大多倾向持盈保泰，致交投意愿明显降低，105/11殖利率也续在0.68%附近狭幅整理。
    
    〞月底台湾央行降息机会还是偏高，即便这次不降息，距离升息循环仍很遥远。〞一位大型证券商交易员
说。
    
    不过，另一大型公股银行交易主管则称，现在台湾已来到降息的十字路口，此次降息机率调整到五五波，
没有人有把握一定会降息，面对这个变数，终端买盘心态转趋谨慎，观望美联储9月议息会议变数厘清，料近
期台债暂难跳脱盘整格局。
    
    美联储将在9月20-21日召开利率决策会议。
      
    美国长期公债收益率周五上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美国联邦
储备理事会(FED/美联储)不可能在本月升息。劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加15.1万，不及路透调查
的分析师预期的18万增幅。 
    
    交易员预估，10年公债105/11期 殖利率明日波动区间先看0.67-0.69%，至于105/8期公债A0
5108=TWO则在0.51-0.54%。
    
    台湾股市 收高1.14%,至9,090.13点；分析师表示，因美国公布的就业报告逊于预期，在升息机率
削减带动下令台股随亚洲股市上扬。交易员对此表示，今日台股大涨对台债暂无影响，并未产生股债翘翘板效
应。
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      -0.50      0.5235%    0.5235-0.5300%      11.5
  10  105/11                      -0.62      0.6778%    0.6777-0.6890%      91.0
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                 
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0550%
  10    105/11                        0.6778%
   5     105/8                        0.5235%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐