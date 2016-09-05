国际油市：油价逆转稍早跌势而上涨，但供应过剩忧虑抑制升势

美国10月原油期货 持平在每桶44.44美元。周一因恰逢美国劳工节假期，交投可能受抑。

布兰特原油在8月末涨至每桶50美元上方，因协同冻产的言论升温。但此后价格下滑，因鲜有人认为石油输出国组织(OPEC)会减产。

俄罗斯能源部长诺瓦克称，冻产将是产油国本月稍晚阿尔及利亚会议的议题之一。

“即使取得成功，OPEC冻产对油价而言也可能只是短期利好，但中期仍利空，”摩根士丹利分析师在报告中写道。“如果实施短期冻产，油价会因该消息上涨，但这将无助于修正近期石油供应过剩情况。”

伊朗国家石油公司(NIOC)的一位高管周一称，伊朗准备根据市场需求，在数月内将石油产量提高至400万桶/日。 (完)

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