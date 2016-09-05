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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 15:33 BJT

《台湾央行冲销一览表》上周存单发行余额净增39.5亿台币

路透台北9月5日 - 台湾央行上周定期存单发行余额净增39.5亿台币；至9月2日央行存单未到期余额为7兆
(万亿)4,873.80亿台币。8月26日当周央行定存单发行余额为净增2亿台币。
                          
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
    
 日期     到期量(亿)     发行量(亿)             增加/减少(亿)
    8/29       3,471.50               3,446.50         -25.00
   *8/30          2,235                  2,297          62.00
    8/31       2,318.50               2,317.50          -1.00
     9/1       1,437.00               1,438.00           1.00
     9/2            532                  534.5           2.50
 总计          9,994.00              10,033.50           39.5
 
* 8月30日含14天期定存单，利率0.230%共金额612.00亿台币   
       
 日期     91天期发行量(  182天期发行量(亿)
          亿)            
    8/29              6                      2
    8/30             59                     14
    8/31             39                     12
     9/1             26                      8
     9/2             26                      5
 总计               156                     41
 (完)
    
    
        

 (记者 罗两莎 ；审校)

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