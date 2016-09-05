《台湾央行冲销一览表》上周存单发行余额净增39.5亿台币

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北9月5日 - 台湾央行上周定期存单发行余额净增39.5亿台币；至9月2日央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,873.80亿台币。8月26日当周央行定存单发行余额为净增2亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 8/29 3,471.50 3,446.50 -25.00 *8/30 2,235 2,297 62.00 8/31 2,318.50 2,317.50 -1.00 9/1 1,437.00 1,438.00 1.00 9/2 532 534.5 2.50 总计 9,994.00 10,033.50 39.5 * 8月30日含14天期定存单，利率0.230%共金额612.00亿台币 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 8/29 6 2 8/30 59 14 8/31 39 12 9/1 26 8 9/2 26 5 总计 156 41 (完) (记者 罗两莎 ；审校)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。