日本股市：日经指数创逾三个月最高收位，央行总裁谈话拖累银行股

不过金融股失去动能，稍早日本央行总裁黑田东彦在一论坛上表示，本月晚些时候该央行的全面政策重估将不会导致撤出宽松货币措施。

黑田东彦还表示，仍有充裕的空间扩大货币刺激措施，包括进一步下调负利率和增加资产购买。

三菱日联金融集团(MUFG) 收跌1.5%，三井住友金融集团 下跌0.8%，第一生命保险 下跌0.4%。

SMBC日兴证券分析师投资研究和投资者服务部门董事总经理Chihiro Ohta说：“对于黑田东彦的讲话，不同的资产有不同的反应，”并称投资者仍在消化他的讲话。

美元兑日圆 一度下跌至103.52，最新报103.43，日内跌幅为0.5%。

Ohta表示，投资者将继续研究日本货币政策和美国经济指标，这两者是当下左右市场方向的主要因素。