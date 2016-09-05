日本股市：日经指数创逾三个月最高收位，央行总裁谈话拖累银行股

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
不过金融股失去动能，稍早日本央行总裁黑田东彦在一论坛上表示，本月晚些时候该央行的全面政策重估将不会导致撤出宽松货币措施。
黑田东彦还表示，仍有充裕的空间扩大货币刺激措施，包括进一步下调负利率和增加资产购买。
三菱日联金融集团(MUFG) 收跌1.5%，三井住友金融集团 下跌0.8%，第一生命保险 下跌0.4%。
SMBC日兴证券分析师投资研究和投资者服务部门董事总经理Chihiro Ohta说：“对于黑田东彦的讲话，不同的资产有不同的反应，”并称投资者仍在消化他的讲话。
美元兑日圆 一度下跌至103.52，最新报103.43，日内跌幅为0.5%。
Ohta表示，投资者将继续研究日本货币政策和美国经济指标，这两者是当下左右市场方向的主要因素。
东证股价指数 收涨0.2%，报1,343.85点；JPX-日经400指数 收涨0.2%，报12,097.00点。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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