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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 15:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势在云区附近阻力止步

0715 GMT

* 美元/日圆近期的反弹之势周五在104.32止步，日线云区图继续构成阻力

* 云区横跨104.24-105.23，我们在103.90做空，预期汇价下跌

* 美元收在103.52日圆上方的强势表现，令多头期望足以推动汇价站上云区

* 103.52是美元/日圆由107.49跌至99.55的50%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/2c7JLAk

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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