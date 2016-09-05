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市场报道 | 2016年 9月 5日 星期一 15:28 BJT

《汇市简讯》英镑空头面临轧空的风险增大

0517 GMT

* 英镑兑美元的净空仓规模略有缩小，但空仓数量却上升

* 数据促使一些投资者押注英镑走坚：reut.rs/2bX9NTE

* 英镑/美元突破进入日线云区内部(看多讯号) reut.rs/2bX9NTE

* 在1.35上方可能遭遇轧空，云区顶部在1.3910

* 今日公布的英国服务业PMI可能也会让人惊喜，之前其它PMI都好于预期

(编译 高琦 审校 张涛)

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