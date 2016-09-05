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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 15:37 BJT

澳洲股市：收高1.1%中止三日跌势，因美联储本月升息机率降低

投资人等待周二澳洲央行政策会议，预料央行将维持指标利率于纪录低位1.5%。

今日稍早公布的数据显示，第二季企业营业毛利跳增约7%，轻松超越市场预估的2%，加深澳洲央行将按兵不动的预期。(完)

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