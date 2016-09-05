全球金市：金价上扬，因美国就业数据疲软削弱升息预期

0652GMT时，现货金 涨约0.2%至1,326.83美元，上周五一度上涨逾1%。

美国期金 升0.3%至1,330.50美元。

“上周五美国公布就业数据后，金价应持续受到支撑，因美国在9月升息的机率下降，”MKS PAMP Group贵金属交易商Sam Laughlin在报告中称。

“支撑位大致处于1,315-1,320美元左右，不过多头将寻求升逾1,330，”Laughlin补充称，周一日本买盘兴趣大增。

周一交投料将清淡，因美国市场因劳工节假期休市。

路透技术分析师王涛称，现货金可能将回落至1,315美元的支撑位，因其未能突破1,330美元的阻力位。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息。

华尔街大型银行业者仍押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息一次，最有可能的升息时点为12月；此前公布的8月就业数据表现不济，平息了最快9月升息的传言

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，至8月30日为止的一周，对冲基金和资产管理公司削减其COMEX期金看涨押注至近三个月最低。

现货银 大致持平于19.40美元，徘徊在上周五触及的近两周高位19.44美元附近。

铂金 升0.5%至1,064.25美元，钯金 升0.3%至677.25美元。(完)

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