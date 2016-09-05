表格：外资在韩国股市买超2,711亿韩元

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔9月5日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超2,711亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 9月 5日 271.1 140.5 -394.8 ^9月 2日 217.9 -193.5 -17.3 9月 1日 -139.4 38.5 98.9 8月31日 21.5 -9.0 10.5 8月30日 52.4 127.6 -172.6 8月29日 84.1 -39.4 -42.0 8月26日 -129.6 190.5 -61.4 8月25日 -318.8 253.1 -3.3 8月24日 -41.5 -39.0 -17.8 8月23日 45.9 -216.3 79.1 8月22日 -11.9 -183.9 86.3 8月19日 220.5 -353.9 53.1 8月18日 190.3 -184.5 -9.0 8月17日 14.3 -87.6 43.8 8月16日 34.7 -20.6 -36.3 ---------------------------------------------------- 本月以来 349.7 -14.5 -313.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 9,426.0 -5,882.3 -5,584.1 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。