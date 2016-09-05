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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,711亿韩元

路透首尔9月5日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资在
韩国股市买超2,711亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     9月 5日       271.1          140.5         -394.8
    ^9月 2日       217.9         -193.5          -17.3
     9月 1日      -139.4           38.5           98.9
     8月31日        21.5           -9.0           10.5
     8月30日        52.4          127.6         -172.6
     8月29日        84.1          -39.4          -42.0
     8月26日      -129.6          190.5          -61.4
     8月25日      -318.8          253.1           -3.3
     8月24日       -41.5          -39.0          -17.8
     8月23日        45.9         -216.3           79.1
     8月22日       -11.9         -183.9           86.3
     8月19日       220.5         -353.9           53.1
     8月18日       190.3         -184.5           -9.0
     8月17日        14.3          -87.6           43.8
     8月16日        34.7          -20.6          -36.3
     ----------------------------------------------------
    本月以来       349.7          -14.5         -313.2
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,426.0       -5,882.3       -5,584.1
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 汪红英；审校 李春喜)

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