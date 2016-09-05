金属期市：伦铜接近两个月低点，供应过剩令前景低迷

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.1%至每吨4,633.50美元，上周周线基本收平。铜价曾在上周二跌至九周低点4,600美元。

“虽然关键支撑位4,600美元触及后未被成功突破...但铜价并不就此安全了，不等于未来数日不会再遇到挑战，我们知道如果该支撑被突破，对于铜价将意味着什么。”券商Triland在报告中写道。

上海期铜 收盘几无变动，报每吨36,510元人民币。上海期镍 和期锡 上涨1%，因供应趋紧情况继续影响市况。

伦敦期镍 上周涨幅超过2%，今日受获利了结打压下滑。伦敦期锌 小升至15个月高点2,370.50美元。（完）

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