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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 16:16 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下跌，日央行总裁讲话令宽松预期受挫

芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，市场目前预计美国9月份升息概率仅略高于20
%；年底前升息概率略高于50%，低于就业数据公布之前预期的55%左右。
    
    欧元兑美元 小升0.1%至1.1172，距离上周三所及三周低位1.1123美元不远。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1173  1.1153  +0.18  +2.88  1.0860
    美元/日圆            103.36  103.97  -0.59 -14.08  120.30
    欧元/日圆         115.49  115.93  -0.38 -11.48  130.47
    美元/瑞郎            0.9779  0.9803  -0.24  -2.39  1.0018
    英镑/美元            1.3297  1.3288  +0.07  -9.78  1.4738
    美元/加元            1.2948  1.2996  -0.37  -6.44  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6886  6.6965  -0.12  +1.84  6.5680
    澳元/美元            0.7598  0.7570  +0.37  +4.44  0.7275
    新西兰元/美元        0.7325  0.7299  +0.36  +7.33  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0927  1.0934  -0.06  +0.38  1.0886
    欧元/英镑         0.8399  0.8397  +0.02 +14.01  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5581  9.5794  -0.22  +4.23  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2806  8.3099  -0.35  -6.33  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/于春红/孙茉莉/刘秀红；审校 张涛/王洋/王兴亚/艾茂林)

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