《全球汇市》美元兑日圆下跌，日央行总裁讲话令宽松预期受挫

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，市场目前预计美国9月份升息概率仅略高于20 %；年底前升息概率略高于50%，低于就业数据公布之前预期的55%左右。 欧元兑美元 小升0.1%至1.1172，距离上周三所及三周低位1.1123美元不远。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1173 1.1153 +0.18 +2.88 1.0860 美元/日圆 103.36 103.97 -0.59 -14.08 120.30 欧元/日圆 115.49 115.93 -0.38 -11.48 130.47 美元/瑞郎 0.9779 0.9803 -0.24 -2.39 1.0018 英镑/美元 1.3297 1.3288 +0.07 -9.78 1.4738 美元/加元 1.2948 1.2996 -0.37 -6.44 1.3839 美元/离岸人民币 6.6886 6.6965 -0.12 +1.84 6.5680 澳元/美元 0.7598 0.7570 +0.37 +4.44 0.7275 新西兰元/美元 0.7325 0.7299 +0.36 +7.33 0.6825 欧元/瑞郎 1.0927 1.0934 -0.06 +0.38 1.0886 欧元/英镑 0.8399 0.8397 +0.02 +14.01 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5581 9.5794 -0.22 +4.23 9.1705 美元/挪威克朗 8.2806 8.3099 -0.35 -6.33 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/于春红/孙茉莉/刘秀红；审校 张涛/王洋/王兴亚/艾茂林)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。