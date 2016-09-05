路透基点：台湾欣铨科技寻求35亿台币融资，时隔四年重返市场--TRLPC

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，欣铨科技时隔逾四年重返联贷市场，寻求35亿台币(1.1亿美元)五年期贷款。
台湾银行为本案独家牵头行兼簿记行，贷款包括A部分25亿台币定期贷款，和B部分10亿台币循环贷。
贷款利率为较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点，税前保底利率设在1.7%。
银行受邀以数个层级参贷：
承贷10亿台币或以上，获牵头行头衔，前端费为8个基点；
承贷6-9.99亿台币，获副牵头行(协办行)头衔，前端费为5个基点；
承贷3-5.99亿台币，获经理行头衔，前端费为3个基点。
银行应在9月30日之前作出答复。
资金将用于购买台湾上市公司全智科技股份有限公司的股份，以及用作运营资本。
欣铨科技上次涉足联贷市场是在2012年7月，当时筹集了25亿台币融资，牵头行也是台湾银行。
欣铨科技是一家台湾上市企业，成立于1999年，公司提供晶圆测试和产品测试服务。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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