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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月5日

路透9月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:
13时，1港元=0.86074人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为21.64%，低于上交易日收盘的23.27%。
    
  公司名       A股代码       H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.53           4.98          1.06
 建设银行                                         5.31           5.99          1.03
 中国银行                                         3.46           3.65          1.10
 农业银行                                         3.19           3.33          1.11
 招商银行                                        18.75          19.98          1.09
 中信银行                                         6.30           5.19          1.41
 交通银行                                         5.79           6.27          1.07
 民生银行                                         9.35           8.51          1.28
 中国人寿                                        21.73          19.32          1.31
 中国平安                                        34.76          41.85          0.96
 中国太保                                        28.00          28.65          1.14
 中信证券                                        16.81          17.74          1.10
 新华人寿                                        42.54          32.20          1.53
 海通证券                                        15.90          13.90          1.33
 华能国际                                         7.27           4.85          1.74
 大唐发电                                         3.92           2.05          2.22
 华电国际                                         5.16           3.53          1.70
 中煤能源                                         5.66           3.88          1.69
 中国神华                                        15.16          14.48          1.22
 中国石油                                         7.50           5.24          1.66
 兖州煤业                                        12.35           4.54          3.16
 中国石化                                         4.99           5.68          1.02
 上海石化                                         6.04           3.92          1.79
 中海油服                                        12.17           6.28          2.25
 仪征化纤                                         3.87           1.50          3.00
 中国铝业                                         3.93           2.88          1.59
 江西铜业                                        14.57           9.11          1.86
 洛阳钼业                                         4.01           1.75          2.66
 紫金矿业                                         3.36           2.65          1.47
 马钢股份                                         2.88           1.85          1.81
 鞍钢股份                                         4.56           4.00          1.32
 重庆钢铁                                         2.52           2.36          1.24
 海螺水泥                                        17.21          22.35          0.89
 洛阳玻璃                                        25.55           4.68          6.34
 京城机电                                        10.36           3.22          3.74
 中联重科                                         4.25           2.64          1.87
 金隅股份                                         4.24           3.06          1.61
 中国国航                                         7.51           5.92          1.47
 东方航空                                         6.53           4.10          1.85
 南方航空                                         7.29           4.70          1.80
 中国远洋                                         5.20           2.73          2.21
 中海集运                                         4.05           1.63          2.89
 中集集团                                        14.20           9.71          1.70
 中海发展                                         6.52           4.38          1.73
 宁沪高速                                         8.98          11.04          0.95
 深高速                                           8.47           8.03          1.23
 成渝高速                                         4.79           3.01          1.85
 皖通高速                                        13.35           6.54          2.37
 广深铁路                                         4.24           4.21          1.17
 中国南车                                         9.28           7.10          1.52
 中国交建                                        11.62           8.50          1.59
 中国铁建                                         9.31           9.35          1.16
 中国中铁                                         7.52           5.70          1.53
 长城汽车                                        10.39           7.85          1.54
 比亚迪                                          57.92          54.00          1.25
 广汽集团                                        22.44          10.90          2.39
 青岛啤酒                                        29.87          28.40          1.22
 白云山                                          25.71          20.40          1.46
 新华制药                                        12.84           5.84          2.55
 海信科龙                                        11.19           5.34          2.43
 南京熊猫                                        15.38           6.53          2.74
 晨鸣纸业                                         8.90           7.02          1.47
 上海医药                                        20.45          21.65          1.10
 中兴通讯                                        14.71          11.02          1.55
 东方电气                                         9.79           6.12          1.86
 潍柴动力                                         8.86           9.91          1.04
 东北电气                                         6.58           2.83          2.70
 广船国际                                        28.31          12.04          2.73
 昆明机床                                         7.20           2.50          3.35
 一拖股份                                        10.40           4.22          2.86
 北辰实业                                         4.27           2.59          1.92
 创业环保                                         8.17           4.24          2.24
 中国中冶                                         4.17           2.59          1.87
 金风科技                                        16.01          11.84          1.57
 丽珠                                            52.09          43.75          1.38
 万科                                            23.44          20.00          1.36
 郑煤机                                           5.84           3.38          2.01
 大连港                                           2.52           1.47          1.99
 山东墨龙                                        10.33           3.36          3.57
 浙江世宝                                        40.96          10.76          4.42
 复星医药                                        23.56          23.90          1.15
 光大银行                                         3.93           3.70          1.23
 东江环保                                        19.26          13.00          1.72
 上海电气                                         8.42           3.46          2.83
 广发证券                                        16.70          17.28          1.12
 华泰证券                                        20.00          17.20          1.35
 东方证券                                        16.57           8.23          2.34
 光大证券                                        16.90          12.58          1.56
   
               
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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