更新版 1-中国汇市：人民币收盘放量略升，6.68元附近大行继续提供流动性

* 人民币收盘放量略涨，中间价则大幅调低 * 美国非农数据欠佳仅短暂打压美指，足见市场看多美元 * 6.68元附近大行继续提供美元流动性 * 美国假日期间汇市平静，波动区间狭窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月5日 - 人民币兑美元即期 周一收盘放量小升，中间价则大幅调 低。交易员称，尽管美国非农数据不及预期，但美元指数仍能探底反弹，足见市场看多美元 态度；今天市场购汇情绪仍在，而大行持续在6.68附近提供流动性，并借美指调整顺势小幅 推升人民币汇价，短期这一关口料难突破。 他们并指出，今日是美国假期，市场相对平静，而且G20峰会仍在进行中，美联储9月加 息的概率继续降低，且10月1日人民币正式入篮SDR亦逐渐临近，料近期人民币难有较大幅度 波动。 “今天是美国假期，市场很平静，波动也就十几个点。”一股份行交易员称，“早上大 行还是出来了一波，6.68这个位置被守得很死。” 2016年G20（20国集团）领导人峰会于9月4日至5日在中国浙江杭州举行。（G20领导人 峰会专题新闻浏览 ） 新华社周日援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方共同重申在G20达成的关 于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。中方将继续有序向 市场化汇率转型，强化汇率双向浮动弹性。中方强调人民币不存在持续贬值的基础。双方认 识到清晰地进行政策沟通的重要性。 全球汇市方面，美元兑日圆周一下跌，因日本央行总裁的讲话令部分投资者失望。这些 投资者原本希望其明确暗示本月进一步放松政策。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微 跌0.13%至94.41；SDR篮子指数微跌至95.07，BIS篮子指数微跌至95.06。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6752 6.68 0.07% 中间价 6.6873 6.6727 -0.22% 成交额 190.08亿美元 165.25亿美元 日内波动幅度(pips) 61 日低6.6806 日高6.6745 今年以来升贬幅度 -2.72% 2005年汇改以来升贬幅度 23.99% 一年期美元/人民币掉期 900 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6894 6.6974 一年期NDF 6.833 6.8318 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6767； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/乔艳红)